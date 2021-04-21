Задержанные по делу о покушении на Лукашенко признали вину

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В Белоруссии предъявили обвинение четырем задержанным за подготовку госпереворота, передает телеканал "Беларусь 1".

Как сообщил начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) Константин Бычек, "все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием".

По словам представителя КГБ, один из задержанных Юрий Зенкович признал вину в полном объеме. Кроме того, он активно дает показания обо всех обстоятельствах противоправных действий.

Бычек также рассказал, что КГБ запросил у ФСБ возможность прибытия оперативной группы в Москву для задержания Зенковича, который предпринимал попытки вербовки военнослужащих.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. Позже Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в России Зенковича и Федуты.