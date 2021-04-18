США отрицают причастность к сговору с целью убийства Лукашенко

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Представитель американского госдепартамента заявил, что США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", – заявил госслужащий.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношении него и его семьи готовилось покушение по приказу спецслужб США.

Российские и белорусские силовики на тот момент задержали группу террористов. Информацию подтвердили в ФСБ. По данным ведомства, заговорщики планировали присвоить имущество Лукашенко.

