Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о попытке государственного переворота в Белоруссии в ходе послания Федеральному собранию.
По словам российского лидера, в мире уже привыкли практиковать незаконные санкции и грубые попытки навязать свою волю другим.
"На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада", – пояснил Путин.
Однако многие страны предпочитают делать вид, что ничего не происходит, уточнил он.
Сложившуюся ситуацию президент сравнил с госпереворотом в Украине, когда никто не задумывался о том, сколько людей могло пострадать и как может сложиться судьба страны. То же самое, по его мнению, на сегодняшний день происходит и с Белоруссией.
Ранее завершилось ежегодное послание Путина Федеральному собранию. Глава государства выступал 78 минут. Он дал оценку положению дел в стране и озвучил видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием Путина, которое состоялось полностью в очном формате.
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