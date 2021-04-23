Белоруссия запретила ввоз машин Skoda и косметики Nivea

21:44
Фото: Zuma/ТАСС
Белоруссия запретила ввозить товары ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкции в отношении юридических и физических лиц республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
"Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", – говорится в материале.
В список запрещенных товаров попали товары таких групп компаний, как Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и другими).
Кроме того, в постановлении сказано, что документ был принят на основании указа президента "О применении специальных мер", которым предусматривается запрет на ввоз в республику и реализацию отдельных групп товаров, страной происхождения которых являются государство или объединение государств, которые приняли решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и физических лиц.
В конце февраля 2021 года Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии. Ограничения были введены против 88 представителей руководства и бизнеса страны. В том же месяце визовые санкции на 43 белорусских чиновников наложили в США.
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