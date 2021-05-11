В Минприроды сообщили о возможном исчезновении вечной мерзлоты

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Северные регионы РФ скоро могут превратиться в сельскохозяйственные. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии страны Александра Козлова.

По его словам, к этому необходимо адаптироваться.

"Каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20–30 лет: он перестанет быть северным или вдруг станет ярко сельскохозяйственным", – уточнил Козлов.

Ранее он сообщил, на сколько лет в России хватит нефти и газа. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ, обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет. При этом запасов природного газа хватит на 103 года.