Китайские геологи нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

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Геологи из Китая нашли запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическое управление центральной провинции Хунань.

По данным ведомства, специалисты обнаружили больше 40 золотоносных жил на глубине более 2 тысяч метров. При этом в основной зоне поисков геологи нашли в общей сложности 300,2 тонны запасов золота. По мнению ученых, масштабы залежей руды в данном месторождении огромны.

"Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото", – говорится в заявлении.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что Россия занимает первое место в мире по запасам золота (13%). При этом по объемам добычи благородного металла РФ находится на третьем месте и уступает лишь Китаю и Австралии. Министр отметил, что Россия постоянно наращивает ресурсную базу по золоту.

С 2010 года увеличение запасов драгоценного металла составило около 6 тысяч тонн. За последние 10 лет в стране начали функционировать три крупных месторождения – Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Якутии и Вернинское в Иркутской области.