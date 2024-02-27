ФСБ задержала жителя Забайкалья с незаконно добытым золотом на 3 млн рублей

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Сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае 41-летнего мужчину, причастного к незаконному обороту золота, сообщает газета "Известия".

По данным спецслужб, житель Кяхтинского района, не имея на то разрешений, добывал металл на территории Красночикойского района с помощью крупногабаритной техники.

Добытое золото он сбывал широкому кругу лиц, перевозя его на личном автотранспорте в соседний регион. В ходе одной из таких поездок злоумышленника задержали. В его автомобиле обнаружили и изъяли россыпное природное золото стоимостью около трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В середине августа 2023 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность в сфере добычи и оборота драгоценных металлов на территории России. По данным Генпрокуратуры, проверка была направлена на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях.