27 февраля, 09:20Происшествия
ФСБ задержала жителя Забайкалья с незаконно добытым золотом на 3 млн рублей
Фото: 123RF/bwylezich
Сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае 41-летнего мужчину, причастного к незаконному обороту золота, сообщает газета "Известия".
По данным спецслужб, житель Кяхтинского района, не имея на то разрешений, добывал металл на территории Красночикойского района с помощью крупногабаритной техники.
Добытое золото он сбывал широкому кругу лиц, перевозя его на личном автотранспорте в соседний регион. В ходе одной из таких поездок злоумышленника задержали. В его автомобиле обнаружили и изъяли россыпное природное золото стоимостью около трех миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В середине августа 2023 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность в сфере добычи и оборота драгоценных металлов на территории России. По данным Генпрокуратуры, проверка была направлена на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях.
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