Стоимость золота достигла 4 тысяч долларов за тройскую унцию

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Стоимость декабрьского фьючерса на золото обновила исторический максимум, поднявшись выше 4 050 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.

К 08:07 по московскому времени его цена выросла на 45,87 доллара (1,15%) по сравнению с предыдущим закрытием, установившись на отметке 4 050,27 доллара. Максимальная сумма в ходе торгов достигала 4 051,55 доллара.

Параллельно с этим рост показал и декабрьский фьючерс на серебро. Его стоимость увеличилась на 1,69%, достигнув 48,318 доллара за унцию.

В середине сентября стоимость германия, который активно используют в оборонной промышленности и применяют при создании тепловизионных систем, достигла максимума за 14 лет из-за экспортных ограничений Китая. КНР, являющаяся основным производителем металла, усилила контроль за экспортом товаров двойного назначения в США, включая германий, галлий, сурьму и сверхтвердые металлы.

В частности, за вторую неделю предыдущего месяца цена германия достигла почти 5 тысяч долларов за килограмм, что практически в 5 раз выше показателей 2023 года. Кроме того, цена стала максимальной с 2011 года.