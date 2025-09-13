Мосбиржа сообщила о приостановлении торгов на фондовом рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа сообщила на своем сайте о приостановке торгов на фондовом рынке.

Торги прекратились 13 сентября с 10:12 по московскому времени. Мосбиржа возобновит операции на фондовом рынке с 11:40.

"Система торгов доступна для снятия заявок", – сказано в сообщении.

11 сентября Мосбиржа также приостанавливала торги на срочном рынке. При этом, почему было принято такое решение, не сообщалось.

Тем временем курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 рублей впервые с 11 апреля. В среду, 10 сентября, в 10:54 он вырос на 1,69% – до 85,11 рубля. К 10:59 курс американской валюты замедлил рост, остановившись на уровне 84,94 рубля.

