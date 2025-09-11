Форма поиска по сайту

11 сентября, 15:35

Экономика

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15:23 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

"О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

По последней информации, возобновление торгов ожидается с 15:55. Система станет доступна для подключения/снятия заявок с 15:40.

Тем временем курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 85 рублей впервые с 11 апреля. В среду, 10 сентября, в 10:54 он вырос на 1,69% – до 85,11 рубля. К 10:59 курс американской валюты замедлил рост, остановившись на уровне 84,94 рубля.

Как отмечал экономист Никита Масленников, изменения курса доллара до 92 рублей можно ожидать до конца текущего года. В ближайшее время рубль, по его словам, будет слабеть, но достаточно плавно.

