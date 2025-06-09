На Мосбирже аномально рухнул доллар

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Аномальное падение фьючерсов на доллар произошло в ходе торгов на Мосбирже, однако через минуту цена скорректировалась. Об этом сообщает РБК.

В 11:29 по московскому времени июньский фьючерс на доллар (Si) упал на 8,26% от цены закрытия торгов в пятницу, до 73 406 рубля, это соответствует курсу на уровне 73,4 рубля. В 11:30 цена составила 79 577 рублей (минус 0,54% к закрытию пятницы).

Аномалия была также зафиксирована в длинных контрактах с исполнением в сентябре и декабре, указано в материале. Кроме того, падение было в длинных контрактах и фьючерсах на евро.

Между тем Мосбиржа с 4 июня запустила привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Торги новым инструментом доступны только квалифицированным инвесторам.

Ранее Мосбиржа начала внебиржевые торги 127 заблокированными бумагами США, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Сделки купли и продажи могут осуществлять квалифицированные инвесторы, а неквалифицированные – только сделки продажи.

