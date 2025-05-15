Индекс Мосбиржи снизился после утверждения российской делегации на переговоры в Стамбуле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии отреагировал падением на объявление о составе российской делегации для переговоров с Украиной в Турции, согласно данным торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) резко ускорил снижение. По состоянию на 22:55 по московскому времени индикатор находился на уровне 2918,16 пункта, а в 23:11 он уже достиг отметки в 2872,8 пункта.

Падение произошло на 1,55%. При этом до появления новостей снижение было зафиксировано на 0,7%.

Ранее на сайте Кремля появилось сообщение об утверждении состава делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Согласно распоряжению Владимира Путина, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также членами делегации обозначены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.