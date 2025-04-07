Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 700 пунктов

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Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 опустился ниже 2 700 пунктов, сообщается на сайте торговой площадки.

Значение на утренней сессии побило рекорд 25 декабря 2024 года. Согласно данным на 07:33 по московскому времени, индекс биржи снизился на 3%, достигнув 2 698,63 пункта.

Далее он усилил падение и уже через 10 минут остановился на отметке 2 674,17 пункта, снизившись таким образом на 3,88%.

Прошлый рекорд был побит в конце торгов 3 марта, когда основной индекс российского рынка акций опустился ниже отметки 2 900 пунктов. В последний раз такие цифры были зафиксированы 5 февраля.

Вместе с тем на Мосбирже продолжают проводиться торги в выходные дни, запущенные в экспериментальном режиме 1 марта. На первом этапе к ним допустили наиболее ликвидные акции. Для снижения волатильности и обеспечения ликвидности установлены узкие ценовые границы: максимальное изменение цены акции не может превышать 3% от предыдущего закрытия.