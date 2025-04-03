Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 900 пунктов

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Российский рынок акций продолжил падение к концу торгов четверга, 3 марта, в результате чего основной индекс опустился ниже отметки 2 900 пунктов, следует из данных с сайта Московской биржи.

Таким образом, значение побило рекорд, установленный 5 февраля. По состоянию на 16:53 по московскому времени индекс площадки снизился на 0,94%, установившись на 2 898,87 пункта.

С 1 марта Мосбиржа запустила в экспериментальном режиме торги в выходные дни. Это позволило постепенно подключать участников рынка по мере их готовности. При этом торги проходят в рамках дополнительной сессии.

На первом этапе к ним допустили наиболее ликвидные акции. Чтобы снизить волатильность и обеспечить ликвидность, площадка установила узкие ценовые границы. Таким образом, максимальное изменение цены акции может составить 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня и не будет меняться.

