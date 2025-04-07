Стоимость биткоина опустилась ниже 75 тыс долларов

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Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября прошлого года. Это следует из данных площадки Binance.

Согласно информации на 09:46 по московскому времени, криптовалюта снижалась на 10,01%, до 74,889 тысячи долларов. К 09:50 по московскому времени биткоин замедлил падение и остановился на отметке в 75,092 тысячи долларов.

Ранее Центробанк России предложил ввести запрет на расчеты криптовалютами вне экспериментального правового режима (ЭПР).

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. При этом ЦБ сохранил свою позицию о невозможности применения криптовалют в качестве платежного инструмента.

Кроме того, Банк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Режим предлагалось установить сроком на три года.

Сделки по нему смогут совершать граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 миллионов рублей.

