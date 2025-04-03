Bloomberg: новые пошлины Трампа максимально обвалили доллар за два года

03 апреля, 18:35Экономика
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Доллар максимально обвалился за два года после введения американских пошлин. Об этом сообщает Bloomberg.
Как указало издание, меры заставили трейдеров готовиться к дальнейшему снижению. Решение Вашингтона спровоцировало массовую продажу валюты, отметили журналисты.
"Доллар оказался главным неудачником событий вчерашнего вечера", – добавила руководитель отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики в DZ Bank AB во Франкфурте Соня Мартен.
Глава Белого дома Дональд Трамп представил пакет пошлин 2 апреля. В его рамках США распространили тарифы на 185 стран, в том числе на Великобританию и Украину. Россия, Белоруссия, Мексика, Канада и Иран не попали в список. Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, что введенные санкции уже фактически остановили двустороннюю торговлю с Россией.
Кроме того, как указал Трамп, комментируя реакцию экономики государства, "операция завершена", а "пациент выжил". Он заявил, что экономика Штатов станет сильнее, крупнее и устойчивее.
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