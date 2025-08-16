Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне встречи Путина и Трампа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок акций удержался выше 3000 пунктов по главному индексу по итогам вечерней сессии на фоне встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 23:50 по московскому времени, индекс Мосбиржи достиг отметки в 3007,35 пункта, увеличившись на 1,01%. При этом в основную сессию – к 18:50 по Москве – индекс Мосбирджи поднялся до 3012,09 пункта, демонстрируя рост на 1,01%.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Политики практически одновременно покинули свои самолеты на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Переговоры президентов проходят в закрытом для прессы формате. С российской стороны во встрече также принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель лидера Стивен Уиткофф.