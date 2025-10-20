Экономист Ордов допустил снижение ключевой ставки до 16%

Совет директоров Банка России проведет очередное заседание по ключевой ставке 24 октября. В настоящее время показатель составляет 17%. Каких решений ждать от регулятора и как они отразятся на жизни россиян, разбиралась Москва 24.

"Стараемся учитывать риски"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 24 октября. Ранее в ходе выступления на форуме "Финополис 2025" глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что в нынешних реалиях подход к денежно-кредитной политике является достаточно осторожным и аккуратным.





Эльвира Набиуллина глава Банка России Мы всегда стараемся учитывать все риски, всю динамику. Сейчас решения, последующие до конца года, не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации с экономикой, инфляцией, инфляционными ожиданиями, кредитованием, потребительской и инвестиционной активностью, рынком труда.

По словам Набиуллиной, Банк России изучает все экономические тенденции при принятии решений, при этом пространство для снижения ставки остается.

"Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября", – отметила она.

Пока же эксперты делают прогнозы, каким может быть решение регулятора. В частности, главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец предположила в беседе с Forbes, что показатель будет либо сохранен на текущей отметке в 17%, либо его понизят до 16%. Причем дискуссия, по ее мнению, будет сложной, скорее всего, закончится паузой со стороны регулятора. Однако в то же время будет обозначен потенциал на снижение ставки на горизонте года, подчеркнула Софья Донец.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов, в свою очередь, сказал журналистам издания, что возможности для снижения ключевой ставки в оставшуюся часть года сократились. Это в том числе связано с тем, что выросли инфляционные ожидания в бизнесе и на рынке в целом.

Глава аналитического управления Сбера Наталья Загвоздина также высказала мнение во время конференции "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству", что Банк России не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании.

"Думаем, что Центральный банк ничего со ставкой не сделает и только 16%, возможно, подарит нам всем к Новому году", – подчеркнула она.

На ближайшем же заседании показатель останется неизменным из-за роста инфляционных ожиданий, что спровоцирует рост тарифов и НДС, объяснила Загвоздина.

При этом после заседания совета директоров 24 октября в 2025 году в графике останется еще одно такое мероприятие, запланированное на 19 декабря.





После рекордного показателя ключевой ставки в 21%, который был установлен в октябре 2024 года, в 2025-м она неуклонно снижалась. В июне регулятор сократил ее с 21 до 20%, а в июле – до 18%. В сентябре же ключевая ставка понизилась до нынешних 17%.

Сохранить нельзя понизить?

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов предположил два сценария, которые будут рассматриваться на ближайшем совете директоров: оставить ключевую ставку на уровне 17% или снизить на один процентный пункт.

"Учитывая текущие показатели инфляции и сохранение относительно крепкого курса рубля, проинфляционные факторы, которые вызывают рост цен, пока не доминируют. В связи с этим я склонен думать, что снижение ставки на один пункт возможно в целях поддержки экономики", – объяснил эксперт Москве 24.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Мы оптимистично смотрели на снижение ставки к концу года до 15%. Однако, если снижение не произойдет сейчас, достижение этого показателя к указанному сроку становится маловероятным.

В случае снижения ставки на один пункт ее влияние на жизнь россиян, скорее всего, будет минимальным, добавил специалист.

"Видим, что банки активно снижают ставку по депозитам, но по кредитам – нет. Если Банк России укажет на устойчивый тренд к уменьшению и кредитные ставки также будут заметно снижены. Это сделает более доступным привычный для многих способ жизни с использованием кредитных средств", – предположил эксперт.

Так или иначе, политика ЦБ остается жесткой, подчеркнул Ордов. Однако даже изменения на один процентный пункт могут создать позитивные ожидания, которые станут дополнительным стимулом для развития экономики, заключил он.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота согласился в разговоре с Москвой 24, что ситуация с ключевой ставкой остается неоднозначной.

"Растущие издержки из-за повышения налогов оказывают влияние на стоимость товаров и потребительский сектор, что снижает вероятность значительного снижения ставки. В связи с этим участники рынка ожидают, что Банк России может объявить паузу в цикле смягчений и оставить ставку без изменений", – указал эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Однако более вероятным видится вариант ее снижения не на целый процентный пункт, а, например, на 0,5 или даже 0,25. Такое символическое снижение, тем не менее, подтвердило бы верность курса на общее сокращение ключевой ставки.

При этом эффекта от принятого решения стоит ожидать не сразу, подчеркнул специалист.

"Многие задаются вопросом, вероятно ли дальнейшее снижение ставки до конца 2025 года. С одной стороны, да, потому что инфляционные показатели находятся в напряженном состоянии. С другой – нет, так как влияние на инфляцию происходит с некоторым временным лагом. То есть решение, принятое в октябре, может отразиться на экономике только в новом году", – объяснил специалист.

Андрей Бархота отметил, что основная задача снижения ставки – девальвация рубля, то есть снижение его стоимости по отношению к другим валютам.

"Сложившийся курс способствует низкой экспортной выручке, а значит, вызывает увеличение дефицита государственного бюджета. Для его финансирования придется искать источники вроде косвенных налогов, что напрямую отразится на ценах товаров. А, значит, вызовет их рост, который уже не подвластен инструментам Банка России. Чтобы скорректировать курс доллара, надо иметь ключевую ставку в 12–14%", – указал эксперт.

По его мнению, при благоприятном сценарии показатель к концу года снизится на 1%, при негативном – максимум на 0,5%. Полное отсутствие снижения ставки может негативно сказаться на состоянии экономики, заключил он.

