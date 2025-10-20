Эксперт Бархота: издержки из-за повышения налогов снижают вероятность снижения ставки

Фото: depositphotos/mizar_219842

Растущие издержки из-за повышения налогов влияют на стоимость товаров и потребительский сектор, что снижает вероятность снижения ключевой ставки в РФ. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, сейчас участники рынка ожидают, что Центробанк может оставить ставку без изменений.

"Однако более вероятным видится вариант ее снижения не на целый процентный пункт, а лишь на половину, например на 0,5 или даже 0,25. Такое символическое снижение тем не менее подтвердило бы верность курса на общее сокращение ключевой ставки", – считает Бархота.

Как отметил эксперт, снижение ставки до конца года вполне вероятно, так как инфляционные показатели находятся в напряженном состоянии. Однако, с другой стороны, такой вероятности может не быть.

"Подлинная цель снижения ставки не совсем в том, чтобы сдержать инфляцию: влияние на нее происходит с некоторым временным лагом. То есть решение, принятое в октябре, может отразиться на экономике только в новом году", – пояснил он.

Бархота добавил, что основная задача состоит в создании условий для девальвации рубля. Сложившийся курс вызывает увеличение дефицита государственного бюджета. Для его финансирования нужно искать источники вроде косвенных налогов, что напрямую отразится на ценах товаров.

При этом для корректировки курса доллара надо иметь ключевую ставку 12–14%, а к концу года курс может достичь 95 рублей. Участники рынка понимают, что без снижения ключевой ставки девальвация практически невозможна.

По утверждению эксперта, сохранение ставки на высоком уровне будет препятствовать ослаблению национальной валюты.

"Согласно аналитике Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, доля отраслей, находящихся в сложном финансовом положении, сегодня выше, чем в период 2020–2022 годов. Десять месяцев высоких ставок оказали негативное влияние на состояние многих секторов экономики", – сказал Бархота.

Полное отсутствие снижения ставки негативно сказывается на состоянии отраслей экономики.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявлял, что давление на регулятор с призывами быстрее снижать ставку может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях. При этом давление не мешает Центробанку принимать решения.

Вместе с тем Владимир Путин выражал надежду, что решение ЦБ о высокой ключевой ставке не "перезаморозит" экономику. По его словам, Россия решила пожертвовать рекордными темпами роста экономики, чтобы побороть инфляцию.