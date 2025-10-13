Внебиржевой курс доллара опустился до 80 рублей впервые с августа

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Внебиржевой курс доллара опустился до 80 рублей. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 28 августа, следует из данных торгов.

В понедельник, 13 октября, расчетный курс доллара снизился на 1,07 рубля и достиг отметки 80,3 рубля.

Центробанк России в сентябре повышал курс доллара до 85,66 рубля. Такого показателя валюта достигла впервые с 11 апреля. При этом курс евро был понижен на 9 копеек, до 99,7367 рубля. Юань ЦБ повысил на 4 копейки, до 11,9373 рубля.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что давление на регулятор с призывом быстрее снижать ключевую ставку может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях. Однако, по его словам, давление не мешает Банку принимать решения.