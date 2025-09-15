Стоимость золота превысила 3,7 тысячи долларов

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Стоимость золото на бирже увеличилась на 1%, достигнув рекордного уровня и превысив 3 720 долларов за тройскую унцию, следует из данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Согласно информации на 18:58 по московскому времени, на бирже декабрьский фьючерс на золото подорожал до 35,37 доллара по сравнению с предыдущим закрытием, что составляет 0,95%. Таким образом, цена составила 3 721,77 доллара за тройскую унцию и стала новым историческим максимумом.

В конце прошлой недели биржевая цена серебра впервые с 5 сентября 2011 года превысила 43 доллара за унцию, достигнув 43,033 доллара. В то же время декабрьский фьючерс на золото подорожал на 8,47 доллара и стал стоить 3 682,07 за унцию.

За пару дней до этого курс доллара на российском межбанковском рынке вырос на 1,69% – до 85,11 рубля. Такой цены американская валюта достигла впервые с 11 апреля.