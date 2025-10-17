Эксперт Данилова: ЦБ рекомендует россиянам держать депозиты в рублях

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россиянам не следует вкладывать средства в инструменты зарубежных банков, так как это приводит к рискам, связанным с санкциями. Об этом РИА Новости заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ России Елизавета Данилова.

"Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что, несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными", – сказала специалист.

Уточняется, что для граждан, чьи доходы и расходы происходят в рублях, оптимальным является хранение сбережений именно в рублевых инструментах.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин предупредил, что давление на регулятор с призывом быстрее снижать ключевую ставку может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях. Совет директоров принимает решение по денежно-кредитной политике исходя из своего понимания ситуации.

При этом темпы роста цен в стране ниже, чем было в 4-м квартале прошлого года, однако говорить об изменении текущего тренда на укрепление рубля преждевременно, подчеркнул эксперт.