Эксперт Данилова: ЦБ рекомендует россиянам держать депозиты в рублях

17 октября, 08:18Экономика
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россиянам не следует вкладывать средства в инструменты зарубежных банков, так как это приводит к рискам, связанным с санкциями. Об этом РИА Новости заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ России Елизавета Данилова.
"Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что, несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными", – сказала специалист.
Уточняется, что для граждан, чьи доходы и расходы происходят в рублях, оптимальным является хранение сбережений именно в рублевых инструментах.
Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин предупредил, что давление на регулятор с призывом быстрее снижать ключевую ставку может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях. Совет директоров принимает решение по денежно-кредитной политике исходя из своего понимания ситуации.
При этом темпы роста цен в стране ниже, чем было в 4-м квартале прошлого года, однако говорить об изменении текущего тренда на укрепление рубля преждевременно, подчеркнул эксперт.
