Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 08:18

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Данилова: ЦБ рекомендует россиянам держать депозиты в рублях

В ЦБ призвали россиян не вкладываться в инструменты иностранных банков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россиянам не следует вкладывать средства в инструменты зарубежных банков, так как это приводит к рискам, связанным с санкциями. Об этом РИА Новости заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ России Елизавета Данилова.

"Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что, несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными", – сказала специалист.

Уточняется, что для граждан, чьи доходы и расходы происходят в рублях, оптимальным является хранение сбережений именно в рублевых инструментах.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин предупредил, что давление на регулятор с призывом быстрее снижать ключевую ставку может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях. Совет директоров принимает решение по денежно-кредитной политике исходя из своего понимания ситуации.

При этом темпы роста цен в стране ниже, чем было в 4-м квартале прошлого года, однако говорить об изменении текущего тренда на укрепление рубля преждевременно, подчеркнул эксперт.

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему в России начал укрепляться рубль

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика