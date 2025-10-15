ЦБ заявил, что ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская экономика плавно выходит из перегрева прошлого года, заявил зампред Центробанка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин в ходе своего выступления в Госдуме.

Он уточнил, что об этом можно говорить на основе сохранения высокой занятости населения при постепенном замедлении темпов роста цен и снижении инфляции.

"Ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", – цитирует его ТАСС.

Также регулятор рассматривает заявленные параметры российского федерального бюджета на 2026–2028 годы, включая постепенное снижение цены отсечения бюджетного правила до 55 долларов за баррель, как способствующие снижению инфляции и нормализации денежно-кредитной политики.

Заботкин добавил, что скорость снижения ключевой ставки будет соразмерна темпам замедления роста инфляции и достижения цели в 4%.

Ранее зампред Банка РФ уточнял, что давление на регулятор с призывами быстрее снижать ставку может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях. При этом давление не мешает Центробанку принимать решения.

Вместе с тем Владимир Путин выражал надежду, что решение Центробанка о высокой ключевой ставке не "перезаморозит" экономику. По его словам, Россия решила пожертвовать рекордными темпами роста экономики, чтобы побороть инфляцию.

