ЦБ заявил, что проблема "банковского рабства" в России почти решена

Проблема "банковского рабства", когда работодатель навязывает сотруднику конкретный банк для получения зарплаты, в России практически решена. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме "Финополис – 2025".

"Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше", – отметила глава ЦБ.

Набиуллина также напомнила, что, когда вводилась возможность бесплатно переводить деньги между своими счетами, финансовые организации отнеслись к этому относительно спокойно.

По ее мнению, банки благодаря технологиям стали более уверенными в том, что клиентов можно удержать не "заградительными комиссиями" на выход, а улучшением услуг и сервисов.

