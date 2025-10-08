Форма поиска по сайту

ЦБ заявил, что проблема "банковского рабства" в России почти решена

Фото: depositphotos/samsonovs

Проблема "банковского рабства", когда работодатель навязывает сотруднику конкретный банк для получения зарплаты, в России практически решена. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме "Финополис – 2025".

"Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше", – отметила глава ЦБ.

Набиуллина также напомнила, что, когда вводилась возможность бесплатно переводить деньги между своими счетами, финансовые организации отнеслись к этому относительно спокойно.

По ее мнению, банки благодаря технологиям стали более уверенными в том, что клиентов можно удержать не "заградительными комиссиями" на выход, а улучшением услуг и сервисов.

Ранее Российский Центробанк утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. В список вошли 12 российских банков, на чью долю приходится около 80% совокупных активов банковского сектора страны.

