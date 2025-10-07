ГД приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении правил выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями.

Если закон будет принят окончательно, с июля следующего года граждане РФ смогут одновременно оформлять не больше двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых, а с 2027 года – только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.

Помимо этого, для получения нового займа будет введен трехдневный период охлаждения, который начнет отсчитываться с момента погашения старого займа. Кроме того, планируется ограничить сумму переплаты в 100% годовых, а предельный размер займа для юрлиц или ИП авторы инициативы хотят увеличить с 5 до 15 миллионов рублей.

Целью законопроекта, который внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента группа сенаторов и депутатов под руководством председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, является усиление защиты прав потребителей и уменьшение долговой нагрузки граждан РФ.

По словам Аксакова, правило "один заем в одни руки" необходимо для защиты граждан, которые попадают в цепь займов, в том числе для тех, кто оформляет новый договор или при наличии действующего, или с небольшим интервалом после погашения предыдущего займа. В результате их задолженности расцениваются как новые, в связи с чем растет долговая нагрузка человека.

Ко второму чтению законопроекта Центробанк РФ предложил изменить сроки его вступления в силу.

Ранее в России начали действовать новые правила по потребительским кредитам и займам, в соответствии с которыми был введен период охлаждения. Теперь ссуды на сумму от 50 до 200 тысяч рублей можно получить только через четыре часа после подписания договора, а более крупные кредиты – через 48 часов.

Изменения затрагивают и попытки увеличения лимита по кредитным картам. Во время периода охлаждения заемщик вправе отказаться от займа, благодаря чему, по мнению Банка России, можно защитить россиян от мошенников. При этом новые правила не касаются ипотеки, автокредитов, образовательных ссуд и рефинансирования долгов.