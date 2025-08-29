Эксперт Барсуков предупредил об основных рисках при сдаче жилья в аренду

В СМИ распространилась информация о том, что стоимость аренды квартир в Москве может резко вырасти на 20%. Насколько реалистичен такой прогноз, что влияет на цены и когда ждать их снижения, расскажет Москва 24.

"Кто хотел, тот уже снял"

Аренда квартир в Москве может подорожать сразу на 20% из-за сезонных факторов и сокращения предложения на рынке, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА" со ссылкой на экспертов отрасли. Отмечается, что это связано с массовым возвращением в города студентов и семей, которые начинают искать новые варианты жилья после отпусков. По словам риелторов, уже в начале сентября рост якобы может составить от 10 до 20% в массовом сегменте.

Однако риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что резкого скачка в начале осени не предвидится.

"Сейчас средняя стоимость двухкомнатной квартиры в пределах МКАД составляет 70−80 тысяч рублей, однокомнатной – 50−60 тысяч, если это не вариант с бабушкиным ремонтом или очень удаленный от метро. Я сильно сомневаюсь, что цена может вырасти с 60 тысяч до 72, поэтому 20% – это невероятное значение", – отметил он в разговоре с Москвой 24.



Олег Бендриков риелтор и эксперт по недвижимости В сезон цена может вырасти на 7−10%, но не больше, потому что все-таки спрос уже начался. На дворе конец августа, и большинство желающих, кто хотел снять квартиру, например, студенты, которые возвращаются в города или только поступили, либо те же педагоги, которые возвращаются на работу на сезон, – уже приехали. Спрос начался где-то в начале августа, и я не могу сказать, что цены выросли сильнее.

При этом и ощутимого понижения цен на аренду в ближайшее время не будет, предупредил эксперт.

"На повышение или понижение цены аренды влияют ключевая и ипотечная ставки. Пока ставка по ипотеке остается на уровне 20−21%, люди смотрят в сторону аренды. Если она опустится до 14−15%, то тогда аренда может и просесть, потому что спрос на нее уменьшится", – считает Бендриков.

Возможное снижение ставок, а вслед за ними и цен на аренду, эксперт связал с концом года.

"Не исключено, что понижение будет в ноябре–декабре: говорят о том, что будет понижение ключевой ставки. Но пока это только предположение", – отметил он.

В качестве краткосрочного тренда риелтор также отметил традиционное увеличение активности на рынке недвижимости и, соответственно, рост цен перед Новым годом. В этот период люди стремятся завершить текущие вопросы, в том числе и связанные с жильем, заключил Бендриков.

Нюансы договора

Ключ к безопасной сделке – грамотно составленный договор. Советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в разговоре с Москвой 24 перечислил критически важные пункты, которые обязательно должны быть прописаны в документе:

Стоимость и сроки оплаты

Четко указанная сумма аренды и конкретная дата, к которой должна быть произведена оплата

Состав проживающих

Список лиц, которые имеют право жить в квартире. Это предотвратит незаконное вселение посторонних

Порядок визитов собственника

Как часто и в каком порядке владелец может приходить для проверки состояния жилья. Это условие защищает приватность арендатора

Страхование и залог

Эксперт настоятельно рекомендовал страховать жилье и обязательно брать за него залоговый платеж. Это финансовая страховка на случай порчи имущества

Также Барсуков рекомендовал сразу обсуждать все дополнительные условия – например, если арендатору важна возможность проживания с животным.

"Бывает так, что в объявлении не прописано, что это строго запрещено, поэтому этот вопрос можно и нужно задать", – отметил он.

Кроме того, необходимо составить акт передачи имущества, посоветовала Москве 24 юрист Яна Бондаренко. В документе важно прописать марку, цвет, состояние и повреждения мебели и техники. Также нужно заснять интерьер на фото или видео, чтобы избежать возможных претензий друг к другу.

"Это занимает много времени, но в последующем собственник может заявить о том, что, например, холодильник был передан новым и без повреждений, а возвращается сломанным. Фото и видео помогут обезопасить от подобных ситуаций", – пояснила она.

Также стоит обговорить, что, если техника вышла из строя из-за производственного недостатка, ремонт должен оплачивать собственник. А вот в случае когда повреждение появилось по причине неправильной эксплуатации, устранить проблему обязан арендатор, заключила Бондаренко.