Юрист Борисов рассказал, какие документы нужно запросить у собственника арендного жилья

Арендодатели начали снижать цены на жилье в Москве: средний дисконт достиг рекордных 9,1%, утверждают аналитики. Как стоимость квартиры зависит от района и о чем следует помнить при заключении договора, расскажем в нашем материале.

Учебный год

Столичные арендодатели начали снижать цены на жилье. Согласно статистике сервиса "Яндекс Аренда", средний дисконт по Москве в июле 2025 года достиг рекордных 9,1%, притом в 2024 году он составлял всего 7,7%. Наибольшие скидки предлагаются на трехкомнатные квартиры – 11,1%. Потенциальным арендаторам квартир-студий и "двушек" удастся сэкономить до 9%, выяснили аналитики.

При этом традиционно сезонный рост спроса на аренду жилья происходит в начале-середине августа, отметил в беседе с Москвой 24 советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. Это всегда связано с тем, что студенты начинают искать себе в городе жилье. По возможности, близко рядом с учебным заведением, объяснил эксперт.

"Но если в районе, где оно находится, жилье очень дорогое, молодежь подыскивает варианты рядом с метро, чтобы было удобно добираться. Конечно, близость к метро всегда является приоритетным фактором для рынка аренды и влияет на стоимость. Те, кто хотят снять квартиру подешевле, зачастую жертвуют транспортным удобством", – сказал специалист.





Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы Жилье на востоке Москвы самое дешевое, а на западе – самое дорогое. И по часовой стрелке от востока к западу цена начинает нарастать, а после – снижаться. Так сложилось исторически, потому что в западном направлении выдавались дачи академикам и профессорам МГУ, они старались и квартиры поближе покупать. Это было обусловлено и близостью университета, что способствовало заселению определенной категории граждан и влияло на цену. Это престижный район, где стоимость покупки и, соответственно, аренды выше.

При этом, по словам риелтора и эксперта по недвижимости Олега Бендрикова, в пределах МКАД выгоднее всего снять квартиру в Выхине и ближайших районах. Такое жилье, скорее всего, расположено в старом доме и будет стоить не более 45−50 тысяч рублей. Но с большой долей вероятности это будет вариант с "бабушкиным ремонтом", заметил эксперт в беседе с Москвой 24.



Если идти далее по часовой стрелке, то, например, в районе станции метро "Юго-Западная" однушку удастся снять уже за 80−90 тысяч. Причем ремонт в таком жилье будет "не супер-люкс", но вполне приемлемым, добавил Бендриков.

Отдельно он отметил центр города, где цены на жилье – традиционно самые дорогие. По его словам, стоимость начинается от 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру с простым ремонтом.

"Есть и квартиры по миллиону рублей в месяц – это порядка 600−700 квадратов в центре, но это единичные случаи. Чаще всего в премиум-сегменте сдаются квартиры около 70−90 квадратов, стоимость в пределах 250−300 тысяч рублей в месяц", – заключил он.

Как не ошибиться

В целом разница в стоимости арендных квартир в зависимости от их ремонта достигает 20%, рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Например, вариант с "бабушкиным ремонтом" будет стоить на 10% меньше средних показателей на рынке, а качественным – на 10% больше. При этом еще на 10–20% вырастает доплата за евроремонт. Помимо этого, ценник вырастет за наличие мебели и техники, заметил специалист.

В свою очередь, юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что при аренде вариантов из любой ценовой категории важно заключать договор и обращать внимание на его содержание.

"Все условия должны быть прописаны, а не обговорены на словах. В противном случае при возникновении спорных ситуаций решить их будет сложнее. Например, в договоре может быть не прописана частота посещений собственником жилья или способ оплаты и ее фиксация", – подчеркнул эксперт.





Герман Борисов юрист и эксперт по недвижимости Стоит попросить у собственника выписку, которую легко сделать на Госуслугах. Ведь может быть такое, что человек сам снимает эту квартиру и решил сдать ее кому-то другому для получения выгоды. Также не будет лишним попросить выписку из домовой книги или квитанцию на ЖКУ, где указано количество прописанных лиц. Если там несколько человек, а договор вы заключаете с одним, в документе должно быть отражено, кто прописан, кто будет являться пользователем квартиры на период аренды.

Зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев также подчеркнул, что грамотно составленный договор защитит арендатора от необоснованного увеличения платы за жилье.

По его словам, без документа владелец жилья может устанавливать произвольную цену и даже выгнать съемщиков в любое время. Толмачев отметил, что в особых условиях договора важно прописать, на какую сумму хозяин квартиры имеет право поднимать цену в течение определенного промежутка времени. Помимо этого, юрист посоветовал обращать внимание, есть ли в тексте формулировки, позволяющие арендодателю расторгать договор в одностороннем порядке.

