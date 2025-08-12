Эксперт Бендриков: снять квартиру с "бабушкиным ремонтом" в Москве можно за 45–50 тыс руб

Фото: 123RF/serezniy

За 45–50 тысяч рублей в месяц можно снять в столице однокомнатную квартиру с "бабушкиным ремонтом". Об этом Москве 24 рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, самое дешевое жилье внутри МКАД можно найти на юго-востоке города.

"Это Выхино и ближайшие районы. Там однокомнатная квартира, вероятнее всего, будет расположена в старом доме", – сказал Бендриков.

Эксперт добавил, что квартира в районе станции метро "Юго-Западная" будет стоить уже в пределах 80–90 тысяч рублей. В ней будет не совсем "бабушкин ремонт", но и не люкс.

Как напомнил Бендриков, повышение спроса на аренду жилья в конце лета и начале осени традиционно связано с приездом в столицу иногородних. При этом, как правило, все пытаются подобрать себе жилье ближе всего к учебному заведению или работе, а также в шаговой доступности от метро.

"Самые дорогие варианты – это жилье в центре, например "Москва-Сити" или Остоженка. Цена начинается от 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру с простым ремонтом", – пояснил он.

Например, отметил эксперт, можно найти квартиры по миллиону рублей в месяц порядка 600–700 "квадратов" в центре, но это единичные случаи. Чаще всего в премиум сегменте сдаются квартиры порядка 70–90 "квадратов" со стоимостью в пределах 250–300 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде России призвали разработать официальный онлайн-сервис для безопасной аренды жилья. Предполагается, что на нем будут проверять документы участников сделки.

Как заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин, необходимость нововведения связана с ростом случаев мошенничества с жильем. Только в 2024 году в крупных городах было принято свыше 30 тысяч заявлений по фактам обмана.

