Эксперт Полиди оценила идею создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья

В Совфеде призвали разработать официальный онлайн-сервис для безопасной аренды жилья. Насколько целесообразна эта идея и какие способы обмана при съеме недвижимости встречаются чаще всего, расскажет Москва 24.

"Не просто бытовая проблема"

В России следует запустить официальный онлайн-сервис аренды жилья, на котором будут проверять документы участников сделки. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

По словам сенатора, необходимость нововведения связана с ростом случаев мошенничества с жильем. Только в 2024 году в крупных российских городах было принято свыше 30 тысяч заявлений по фактам обмана с арендой и продажей квадратных метров, привел он данные МВД.

"В отдельных регионах аферистские схемы стали целыми бизнесами, где задействованы группы лиц, технические специалисты, а иногда – недобросовестные сотрудники агентств недвижимости", – добавил Шейкин.

По мнению парламентария, проблема остается актуальной из-за недостаточной правовой грамотности граждан. Ситуация усугубляется тем, что в Сети легко разместить поддельные объявления о сдаче жилплощади, а единой системы проверки арендодателей и объектов не существует.





Артем Шейкин зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Когда человек теряет деньги, квартиру или уверенность в завтрашнем дне – это не просто бытовая проблема. Это тревожный сигнал обществу. Мы обязаны обеспечить такие правила игры, при которых ни одна семья, ни один студент, ни один арендатор не окажется жертвой мошенничества. Пока злоумышленники опережают систему – мы должны менять саму систему.

Предложения упорядочить рынок арендного жилья в России выдвигаются не впервые. В частности, ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил за возрождение доходных домов – объектов, построенных специально под сдачу квартир в аренду. В таких условиях человек может снимать жилье "цивилизованно, со всеми понятными критериями повышения цены, правами на проживание и урегулированием прав арендодателя и арендатора", объяснил идею парламентарий.

В ответ на это зампред того же комитета Светлана Разворотнева поясняла Москве 24, что нововведение позволило бы урегулировать правовые отношения между арендодателями и арендаторами, однако без господдержки подобные предложения останутся на уровне идеи.

"Формальности скрыты от государства"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Создание единого онлайн-сервиса по аренде недвижимости обеспечило бы прозрачность сделок. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди.

"В теории через такую систему можно было бы проверять, имеет ли тот, кто сдает жилплощадь, право распоряжаться ей", – уточнила эксперт.





Татьяна Полиди вице-президент фонда "Институт экономики города" В основном рынок арендного жилья "серый" и все формальности скрыты от государства. Например, нередко наймодатели не декларируют свои доходы от сдачи объектов и не платят налоги. Плюс обычно люди заключают между собой недолгосрочные договоры об аренде на 11 месяцев, чтобы не проводить госрегистрацию, которая требуется на сроке от 12 месяцев.

Однако для реализации инициативы потребуется определить, как стимулировать граждан присоединяться к онлайн-сервису, подчеркнула Полиди. Если же сделать его использование обязательным и ввести штрафы за отказ соблюдать эти требования, нужно будет найти инструмент для определения, сколько вообще в стране вообще сдающих помещения в аренду, резюмировала эксперт.

Мошенничество, когда вместо реального собственника жилплощадь сдает в аренду посторонний, крайне распространено. Об этом Москве 24 рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

"Клиенту уточняется, что владельца квартиры якобы нет в городе и показывать ее будет третье лицо. Когда сделка заключается и арендатор переводит деньги, тот, кто получил средства, резко пропадает. А реальный хозяин потом может легко выселить съемщика", – пояснил специалист.





Олег Бендриков риелтор и эксперт по недвижимости Поэтому на этапе осмотра объекта стоит проверять паспорт собственника и просить его заказать выписку из ЕГРН. Если показ устраивает кто-то посторонний – требовать у него нотариальную доверенность на возможность сдачи квартиры.

Не менее актуален обман с фейковыми объявлениями, особенно в столице, предупредил Бендриков. В Сети публикуется предложение снять квартиру по небольшой цене, при этом на фото объект с дизайнерским ремонтом.

"Тот, кто поведется на красивую картинку и позвонит, чтобы узнать подробности, попадет в поддельное агентство. С ним там поделятся контактами собственника, но за доплату в 10–15 тысяч рублей. Или во время звонка скажут: "А объект, по которому вы связываетесь, уже занят". После этого они предложат оставить номер, чтобы если якобы найдется другая квартира, оповестить об этом. По факту же данные заносятся в базу, чтобы впоследствии названивать и навязывать услуги", – рассказал эксперт.

Чтобы обезопасить себя от подобных афер, необходимо обращать внимание, когда был создан аккаунт – у злоумышленников он обычно недавний. Кроме того, настораживать должно и малое количество объявлений на странице, резюмировал Бендриков.

