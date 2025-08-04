Эксперт Полиди оценила идею создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья

В Совфеде призвали разработать официальный онлайн-сервис для безопасной аренды жилья. Насколько целесообразна эта идея и какие способы обмана при съеме недвижимости встречаются чаще всего, расскажет Москва 24.
"Не просто бытовая проблема"
В России следует запустить официальный онлайн-сервис аренды жилья, на котором будут проверять документы участников сделки. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
По словам сенатора, необходимость нововведения связана с ростом случаев мошенничества с жильем. Только в 2024 году в крупных российских городах было принято свыше 30 тысяч заявлений по фактам обмана с арендой и продажей квадратных метров, привел он данные МВД.
"В отдельных регионах аферистские схемы стали целыми бизнесами, где задействованы группы лиц, технические специалисты, а иногда – недобросовестные сотрудники агентств недвижимости", – добавил Шейкин.
По мнению парламентария, проблема остается актуальной из-за недостаточной правовой грамотности граждан. Ситуация усугубляется тем, что в Сети легко разместить поддельные объявления о сдаче жилплощади, а единой системы проверки арендодателей и объектов не существует.
Предложения упорядочить рынок арендного жилья в России выдвигаются не впервые. В частности, ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил за возрождение доходных домов – объектов, построенных специально под сдачу квартир в аренду. В таких условиях человек может снимать жилье "цивилизованно, со всеми понятными критериями повышения цены, правами на проживание и урегулированием прав арендодателя и арендатора", объяснил идею парламентарий.
В ответ на это зампред того же комитета Светлана Разворотнева поясняла Москве 24, что нововведение позволило бы урегулировать правовые отношения между арендодателями и арендаторами, однако без господдержки подобные предложения останутся на уровне идеи.
"Формальности скрыты от государства"
Создание единого онлайн-сервиса по аренде недвижимости обеспечило бы прозрачность сделок. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди.
"В теории через такую систему можно было бы проверять, имеет ли тот, кто сдает жилплощадь, право распоряжаться ей", – уточнила эксперт.
Однако для реализации инициативы потребуется определить, как стимулировать граждан присоединяться к онлайн-сервису, подчеркнула Полиди. Если же сделать его использование обязательным и ввести штрафы за отказ соблюдать эти требования, нужно будет найти инструмент для определения, сколько вообще в стране вообще сдающих помещения в аренду, резюмировала эксперт.
Мошенничество, когда вместо реального собственника жилплощадь сдает в аренду посторонний, крайне распространено. Об этом Москве 24 рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.
"Клиенту уточняется, что владельца квартиры якобы нет в городе и показывать ее будет третье лицо. Когда сделка заключается и арендатор переводит деньги, тот, кто получил средства, резко пропадает. А реальный хозяин потом может легко выселить съемщика", – пояснил специалист.
Не менее актуален обман с фейковыми объявлениями, особенно в столице, предупредил Бендриков. В Сети публикуется предложение снять квартиру по небольшой цене, при этом на фото объект с дизайнерским ремонтом.
"Тот, кто поведется на красивую картинку и позвонит, чтобы узнать подробности, попадет в поддельное агентство. С ним там поделятся контактами собственника, но за доплату в 10–15 тысяч рублей. Или во время звонка скажут: "А объект, по которому вы связываетесь, уже занят". После этого они предложат оставить номер, чтобы если якобы найдется другая квартира, оповестить об этом. По факту же данные заносятся в базу, чтобы впоследствии названивать и навязывать услуги", – рассказал эксперт.
Чтобы обезопасить себя от подобных афер, необходимо обращать внимание, когда был создан аккаунт – у злоумышленников он обычно недавний. Кроме того, настораживать должно и малое количество объявлений на странице, резюмировал Бендриков.