Исследование: аренда квартир подешевела в трети районов Москвы в июне 2025 года

Фото: depositphotos/.shock

Стоимость долгосрочной аренды жилья в начале лета снизилась более чем в трети районов Москвы. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс Аренда", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Согласно аналитикам, в 44 районах отмечалось падение стоимости от 0,7% до 8,7%.

Наиболее сильное снижение средней ставки специалисты зафиксировали в Дорогомилове (ЗАО) – до 166 200 рублей (на 8,7%), в бывшем поселении Десеновское (НАО) – до 42 400 (на 6,5%), а также в Печатниках (ЮВАО) – до 67 600 (на 5,8%) и Бирюлеве Восточном (ЮАО) – до 55 200 (на 5,3%). Кроме того, стоимость аренды стала существенно ниже в районах Щукино, Молжаниновский, Можайский, Черемушки, Ново-Переделкино, Нагатинский затон, Сокол и на территории бывшего поселения Рязановское (НАО).

По словам специалистов, к таким показателям мог привести выход на рынок недорогих квартир для аренды, а также действия самих собственников.



Роман Жуков руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Сегодня мы замечаем, что некоторые арендодатели снижают стоимость сдаваемого жилья, чтобы повысить его конкурентоспособность на рынке и сдать квартиру быстрее – например, быстрее найти жильца перед отпуском и поездкой на отдых.

При этом эксперты отметили, что в некоторых частях столицы плата за съем жилья, наоборот, повысилась. Самые заметные увеличения медианных ставок зафиксировали в районах Аэропорт (САО) – до 114 600 рублей (на 20,1%), Ярославский (СВАО) – до 54 200 рублей (на 8%) и на территории бывшего поселения Кокошкино (НАО) – до 49 600 рублей (на 9,7%). Кроме того, повышения зафиксировали в Косино-Ухтомском, Раменках, Лосиноостровском, Алтуфьевском, Марфино , Тверском, Северном Бутово и Бескудниковском районах.

В целом, по данным сервиса, в июне медианная ставка долгосрочной аренды (по всем типам комнатности) в Москве составила 85 000 рублей.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал, как снять дачу на лето дешевле. Эксперт посоветовал смотреть, в каком состоянии находятся трубы, электрика и сантехника, а также обращать внимание на инфраструктуру. На выявленные недостатки следует указать владельцу, это поможет получить скидку.