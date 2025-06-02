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02 июня, 17:56

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Эксперт Бендриков назвал способы сбить цену при аренде дачи на лето

Эксперт по недвижимости рассказал, как сбить цену за аренду дачи на лето

Фото: depositphotos/shock

При отсутствии развитой инфраструктуры и плохом состоянии сантехники можно смело требовать скидку на аренду дачи. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, отправляясь смотреть понравившуюся дачу, стоит изучать аналогичные предложения в той же локации. Если есть похожие варианты, но дешевле, стоит показать их арендодателю и попытаться с учетом этого договориться о скидке.

Также следует сопоставлять информацию, которая указана в объявлении, с реальностью. Например, если было указано, что инфраструктура развита, а по факту рядом нет ни магазинов, ни автобусных остановок, это может быть поводом попросить снизить арендную плату.
Олег Бендриков
эксперт по недвижимости

"Также обязательно нужно смотреть, в каком состоянии сантехническое оборудование, трубы и электрика. Если с ними есть те или иные проблемы, они помогут получить скидку", – отметил эксперт.

Однако Бендриков посоветовал не придираться к каждой мелочи, лишь бы посильнее сбить цену. Арендодатель может и сам решить не связываться с таким человеком, поняв, что с ним в дальнейшем могут быть проблемы, заключил он.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как сэкономить на счетах за воду и электричество на даче. Например, специалист рекомендовал установить счетчики на воду: без них расчет идет по нормативам, а это почти всегда дороже. Плюс Бондарь порекомендовал использовать энергосберегающие лампы.

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Трошина Любовь

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