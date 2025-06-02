Экономист Сафонов усомнился в привлекательности доходных домов для инвесторов

В Госдуме предложили возродить доходные дома, которые были актуальны в дореволюционной России. По мнению парламентариев, это поможет улучшить жилищные условия граждан. Кому выгодна такая инициатива и будет ли она реализована, разбиралась Москва 24.

Эхо XIX века

Возродить доходные дома в России предложил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его мнению, это должно улучшить жилищные условия граждан, которые берут квартиры в аренду. Инициативу в ближайшее время планируют обсудить с правительством, отметил парламентарий в беседе с ТАСС.



Доходные дома были особенно популярны в императорской России XIX века. Они представляли собой многоэтажные жилые постройки, которые возводились специально под сдачу. Это помогало владельцу получать прибыль от арендной платы. При этом, кроме частных лиц, владельцами доходных домов нередко были в том числе благотворительные общества, сиротские приюты, учебные заведения и монастыри.





"Профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать, со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора", – объяснил Кошелев.





Владимир Кошелев первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Это у нас такой незаслуженно забытый сегмент недвижимости. Институт доходных домов надо возрождать, чтобы у наших граждан появилась еще одна дополнительная возможность улучшить свои жилищные условия с помощью такого расширения предложения на нашем рынке.

Кошелев также напомнил, что доходные дома были востребованы в дореволюционной России. К примеру, в Москве этот сегмент занимал 40% от всей жилой застройки, в Санкт-Петербурге этот показатель составлял 80%. Ранее парламентарий также рассказывал во время форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", что, если инициативу одобрят, планировать объемы строительства такого жилья каждый регион будет в отдельности.

"Кто будет вкладывать эти деньги?"

Возвращение доходных домов в первую очередь может быть выгодно арендаторам, отметила в беседе с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее мнению, это поможет улучшить жилищные условия, так как на рынке много квартир с "бабушкиным ремонтом". Также это должно урегулировать правовые отношения между арендодателем и съемщиком.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сейчас наймодатель может в любой момент изменить условия договора. Например, сказать, что к нему приезжает любимая тетя и проживающий должен освободить квартиру. В таких условиях планировать что-либо жильцу трудно. Поэтому доходные дома, где договор заключается на длительный срок, помогут урегулировать этот момент.

Как рассказала Разворотнева, современные версии "доходных домов" уже есть в некоторых российских регионах. Сначала это было элитное жилье с большой арендной платой, однако из-за ограниченного круга клиентов началось возведение более доступной недвижимости. Кроме того, строительство такого жилья будет актуально, например, для предприятий, которым нужно заселять куда-то новую рабочую силу.

Однако без господдержки все так и останется на уровне идеи, убеждена Разворотнева. По ее мнению, если стоимость аренды будет низкая, инвесторам это невыгодно, а при слишком высокой круг нанимателей крайне ограничен. Выходом могла бы стать субсидия на съем такого жилья для нуждающихся, однако деньги на это есть далеко не у всех регионов.

С проблемой привлекательности таких проектов для инвесторов согласился и профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В беседе с Москвой 24 он напомнил, что ранее уже обсуждались подобные инициативы, однако это ни к чему не привело.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Лет десять лет назад говорили, что к такому проекту подключатся инвесторы, но этого не произошло. Весь вопрос упирается в эффективности их трат: нужно примерно 20–30 лет, чтобы вернуть затраты на строительство таких домов. Кто в здравом уме будет вкладывать эти деньги?

Также у инвесторов нет понимания, насколько сильно будут расти цены на обслуживание этих домов. Кроме того, существует вопрос конкуренции с уже построенной недвижимостью: в той же Москве и Санкт-Петербурге наблюдается избыток квартир, которые можно взять в аренду.

Для маленьких городов этот вопрос неактуален: там нет высокого спроса на съемное жилье, а у населения ограниченный бюджет на подобные траты, заключил Сафонов.

