Экономист Сафонов усомнился в привлекательности доходных домов для инвесторов

В Госдуме предложили возродить доходные дома, которые были актуальны в дореволюционной России. По мнению парламентариев, это поможет улучшить жилищные условия граждан. Кому выгодна такая инициатива и будет ли она реализована, разбиралась Москва 24.
Эхо XIX века
Возродить доходные дома в России предложил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его мнению, это должно улучшить жилищные условия граждан, которые берут квартиры в аренду. Инициативу в ближайшее время планируют обсудить с правительством, отметил парламентарий в беседе с ТАСС.
"Профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать, со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора", – объяснил Кошелев.
Кошелев также напомнил, что доходные дома были востребованы в дореволюционной России. К примеру, в Москве этот сегмент занимал 40% от всей жилой застройки, в Санкт-Петербурге этот показатель составлял 80%. Ранее парламентарий также рассказывал во время форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", что, если инициативу одобрят, планировать объемы строительства такого жилья каждый регион будет в отдельности.
"Кто будет вкладывать эти деньги?"
Возвращение доходных домов в первую очередь может быть выгодно арендаторам, отметила в беседе с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее мнению, это поможет улучшить жилищные условия, так как на рынке много квартир с "бабушкиным ремонтом". Также это должно урегулировать правовые отношения между арендодателем и съемщиком.
Как рассказала Разворотнева, современные версии "доходных домов" уже есть в некоторых российских регионах. Сначала это было элитное жилье с большой арендной платой, однако из-за ограниченного круга клиентов началось возведение более доступной недвижимости. Кроме того, строительство такого жилья будет актуально, например, для предприятий, которым нужно заселять куда-то новую рабочую силу.
Однако без господдержки все так и останется на уровне идеи, убеждена Разворотнева. По ее мнению, если стоимость аренды будет низкая, инвесторам это невыгодно, а при слишком высокой круг нанимателей крайне ограничен. Выходом могла бы стать субсидия на съем такого жилья для нуждающихся, однако деньги на это есть далеко не у всех регионов.
С проблемой привлекательности таких проектов для инвесторов согласился и профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В беседе с Москвой 24 он напомнил, что ранее уже обсуждались подобные инициативы, однако это ни к чему не привело.
Также у инвесторов нет понимания, насколько сильно будут расти цены на обслуживание этих домов. Кроме того, существует вопрос конкуренции с уже построенной недвижимостью: в той же Москве и Санкт-Петербурге наблюдается избыток квартир, которые можно взять в аренду.
Для маленьких городов этот вопрос неактуален: там нет высокого спроса на съемное жилье, а у населения ограниченный бюджет на подобные траты, заключил Сафонов.