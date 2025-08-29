Эксперт Бендриков: аренда жилья в Москве снизится к ноябрю-декабрю при понижении ставки

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Стоимость аренды жилья в Москве может снизиться к ноябрю-декабрю в случае уменьшения ключевой ставки. Такое предположение в беседе с Москвой 24 сделал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.



По его словам, люди продолжают отдавать предпочтение съемному жилью, пока ставка по ипотеке остается дорогой, то есть на уровне 20–21%. В случае ее понижения до 14–15% спрос на аренду может упасть, поскольку некоторые решат приобрести недвижимость.

Однако в ближайшее время снижения арендной стоимости точно не предвидится, заверил риелтор.

"Сейчас средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в пределах МКАД составляет 70−80 тысяч рублей, однокомнатной – 50−60 тысяч, если это не вариант с бабушкиным ремонтом или очень удаленный от метро", – уточнил Бендриков.

Вместе с тем он развеял миф о резком росте цен на съемные квартиры в ближайшее время. В частности эксперт выразил сомнения в том, что размер арендной платы увеличится с 60 до 72 тысяч рублей, то есть на 20%. Он обратил внимание, что максимальное увеличение в сезон обычно не превышает 7–10%.

Кроме того, риелтор отметил, что сезонный спрос на аренду начался еще в начале августа. Поводом для этого послужило возвращение педагогов, студентов и приезд абитуриентов.

Об увеличении аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге на 20% ранее предупреждал телеграм-канал SHOT Проверка. Журналисты также связали эту тенденцию с массовым возвращением в города студентов и семей из отпусков.

В частности, риэлторы прогнозировали, что в начале сентября рост цен в массовом сегменте составит от 10 до 20% на фоне уже подорожавшей на 5–7% аренды. Уточнялось, что повышение стоимости аренды фиксировалось с начала августа.

При этом совершенно другая ситуация ожидается в премиум-сегменте. Там низкий спрос может привести к увеличению цен лишь на 3–5%.

В июле Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18%, объяснив это тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось.

Следующее заседание совета директоров Банка России по данному вопросу состоится 12 сентября. Эксперты считают, что регулятор может снизить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, то есть до 16% годовых.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота обратил внимание, что целесообразнее будет именно снижать ключевую ставку. В пользу такого решения говорит уменьшение доходности бизнеса, которое вызвала высокая стоимость кредитов.