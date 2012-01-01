Юрист Бондаренко дала советы, как безопасно арендовать квартиру без риелтора

В Сети все чаще появляются истории о том, что при поиске съемной квартиры риелторы просят за свои услуги огромные комиссии – вплоть до 150% от стоимости аренды. В итоге сделка даже с недорогой недвижимостью может влететь в копеечку. Москва 24 расскажет, можно ли самостоятельно заключить грамотный договор без юридического образования.

В две цены

На днях блогер Александр Золотов рассказал в соцсетях, что не может найти жилье в Москве даже за 300–400 тысяч рублей в месяц. Причина в том, что риелторы предлагают ему варианты с оплатой полного года проживания сразу или устанавливают комиссию в 150% от стоимости арендной квартиры. А иногда агенты и вовсе не появляются на встречах, утверждает блогер.





из разговора агента с блогером Александром Золотовым Молодой человек, сейчас такое время, что из таких, кто платит по 400 тысяч в месяц, я могу еще и выбирать.

Также встречаются варианты, когда хозяева квартиры настаивают на визитах раз в одну-две недели "так сказать, на чай". Или собственник не пускает никого на просмотры, показывая жилье только онлайн.

Неадекватные требования выставляют даже за жилье в запущенном состоянии. Например, в Сети появилось видео с просмотром объявления об аренде двухкомнатной квартиры на Тихвинской улице в центре Москвы с разрушенным интерьером, множеством хлама, мусора и грязи. Пыльную мебель и личные вещи при этом можно выбросить самостоятельно или дождаться, пока это сделает собственник. Плюс ко всему в квартире запрещено проживание с детьми и животными, а также нельзя курить.

За этот вариант с потенциального арендатора попросят 70 тысяч рублей в месяц плюс залог и комиссию в 100%.

Оформить своими силами

Снять квартиру можно и без риелтора, однако для этого нужно знать правила составления и заключения договора. Первое, на что стоит обратить внимание, – документы собственника, рассказала Москве 24 юрист Яна Бондаренко.





Яна Бондаренко юрист Арендодатель должен предоставить паспорт, а также выписку из Росреестра – она доказывает, что человек является собственником квартиры. Если их несколько, то либо подписывается многосторонний договор, либо должно быть оформлено согласие каждого на сдачу квартиры.

Проверив документы, необходимо обговорить условия аренды. В договоре важно указать размер и дату платежей, права и обязанности сторон, график проверок квартиры собственником и наказание за нарушение соглашения, отметила юрист.

"К примеру, можно выселить арендатора за то, что он завел в помещении животное, хотя по договору это делать нельзя. Или за ненадлежащее содержание квартиры, когда съемщик не убирается, везде валяется мусор и идет неприятный запах", – объяснила Бондаренко.

Кроме того, необходимо составить акт передачи имущества: в нем важно прописать марку, цвет, состояние и повреждения мебели и техники. Также нужно заснять интерьер на фото или видео, чтобы избежать возможных претензий друг к другу, объяснила эксперт.





Яна Бондаренко юрист Это занимает много времени, но в последующем собственник может заявить о том, что, например, холодильник был передан новым и без повреждений, а возвращается сломанным. Фото и видео помогут обезопасить от подобных ситуаций.

Также стоит обговорить, что, если техника вышла из строя из-за производственного недостатка, ремонт должен оплачивать собственник. А вот в случае, когда повреждение появилось по причине неправильной эксплуатации, устранить проблему обязан арендатор, заключила Бондаренко.