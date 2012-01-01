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22 августа, 13:10

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Юрист Бондаренко дала советы, как безопасно арендовать квартиру без риелтора

Договор дороже денег: как безопасно арендовать квартиру без риелтора

В Сети все чаще появляются истории о том, что при поиске съемной квартиры риелторы просят за свои услуги огромные комиссии – вплоть до 150% от стоимости аренды. В итоге сделка даже с недорогой недвижимостью может влететь в копеечку. Москва 24 расскажет, можно ли самостоятельно заключить грамотный договор без юридического образования.

В две цены

Фото: depositphotos/belchonock

На днях блогер Александр Золотов рассказал в соцсетях, что не может найти жилье в Москве даже за 300–400 тысяч рублей в месяц. Причина в том, что риелторы предлагают ему варианты с оплатой полного года проживания сразу или устанавливают комиссию в 150% от стоимости арендной квартиры. А иногда агенты и вовсе не появляются на встречах, утверждает блогер.

Молодой человек, сейчас такое время, что из таких, кто платит по 400 тысяч в месяц, я могу еще и выбирать.
из разговора агента с блогером Александром Золотовым

Также встречаются варианты, когда хозяева квартиры настаивают на визитах раз в одну-две недели "так сказать, на чай". Или собственник не пускает никого на просмотры, показывая жилье только онлайн.

Неадекватные требования выставляют даже за жилье в запущенном состоянии. Например, в Сети появилось видео с просмотром объявления об аренде двухкомнатной квартиры на Тихвинской улице в центре Москвы с разрушенным интерьером, множеством хлама, мусора и грязи. Пыльную мебель и личные вещи при этом можно выбросить самостоятельно или дождаться, пока это сделает собственник. Плюс ко всему в квартире запрещено проживание с детьми и животными, а также нельзя курить.

За этот вариант с потенциального арендатора попросят 70 тысяч рублей в месяц плюс залог и комиссию в 100%.

Оформить своими силами

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Снять квартиру можно и без риелтора, однако для этого нужно знать правила составления и заключения договора. Первое, на что стоит обратить внимание, – документы собственника, рассказала Москве 24 юрист Яна Бондаренко.

Арендодатель должен предоставить паспорт, а также выписку из Росреестра – она доказывает, что человек является собственником квартиры. Если их несколько, то либо подписывается многосторонний договор, либо должно быть оформлено согласие каждого на сдачу квартиры.
Яна Бондаренко
юрист

Проверив документы, необходимо обговорить условия аренды. В договоре важно указать размер и дату платежей, права и обязанности сторон, график проверок квартиры собственником и наказание за нарушение соглашения, отметила юрист.

"К примеру, можно выселить арендатора за то, что он завел в помещении животное, хотя по договору это делать нельзя. Или за ненадлежащее содержание квартиры, когда съемщик не убирается, везде валяется мусор и идет неприятный запах", – объяснила Бондаренко.

Кроме того, необходимо составить акт передачи имущества: в нем важно прописать марку, цвет, состояние и повреждения мебели и техники. Также нужно заснять интерьер на фото или видео, чтобы избежать возможных претензий друг к другу, объяснила эксперт.

Это занимает много времени, но в последующем собственник может заявить о том, что, например, холодильник был передан новым и без повреждений, а возвращается сломанным. Фото и видео помогут обезопасить от подобных ситуаций.
Яна Бондаренко
юрист

Также стоит обговорить, что, если техника вышла из строя из-за производственного недостатка, ремонт должен оплачивать собственник. А вот в случае, когда повреждение появилось по причине неправильной эксплуатации, устранить проблему обязан арендатор, заключила Бондаренко.

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Шмакова Екатерина

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