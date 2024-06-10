Минимальная стоимость аренды квартир в Москве составила 36 тыс рублей в июне

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В июне минимальная стоимость аренды квартир в Москве составила 36 тысяч рублей, за такую сумму желающие могут снять жилье в поселении Рязановском в ТиНАО, рассказал руководитель одного сервиса по аренде Роман Жуков в беседе с "Газетой.ру".

При этом на втором месте оказалось Кокошкино в ТиНАО со ставкой в 39 тысяч рублей, а третье место заняло поселение Десеновское также в ТиНАО – 40 тысяч рублей, отметил эксперт.

Жуков посоветовал присмотреться к району Вешняки. Там средняя стоимость жилья начинается от 41 тысячи рублей, следующим в список попал район Южное Бутово со ставкой в 44 тысячи рублей, а на третьем – Зябликово с медианной ценной 45 тысяч рублей.

Более дорогой сегмент начинается в Царицыне, уточняет специалист, – 45,5 тысячи рублей. А в Северном Медведкове и поселке Северном можно арендовать жилье за 48 тысяч рублей в среднем.

Как подчеркнул Жуков, большую и наиболее востребованную долю среди съемной жилплощади составляют студии и однокомнатные квартиры.

"Преобладание таких лотов особенно заметно в ТиНАО, где рынок арендного жилья в основном и представлен новостройками с обширным пулом малоформатных лотов", – добавил эксперт.

В свою очередь, президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков в интервью радио Sputnik порекомендовал не спешить вкладываться в недвижимость с целью заработать. По его словам, перепродажа жилья на практике далеко не всегда рентабельна.

"Стоимость всего, что относится ко вторичному рынку, ниже цен на новостройки, независимо от того, проживал ли кто-то в приобретенной квартире или нет. Хотя если квартира была куплена без отделки, то после проведения отделочных работ она будет стоить дороже", – пояснил Кулаков.

Он уточнил, что хоть и цена на недвижимость растет с каждым годом, чтобы получить заметную выгоду от перепродажи, придется ждать пять-семь лет, за которые придется оплачивать коммунальные квитанции.

Также он считает, что сдавать купленное жилье в аренду тоже может быть не так выгодно, как кажется. Например, жильцы могут залить соседей снизу, испортить ремонт, повредить сантехнику.

"Минимизировать риски можно, застраховав квартиру, в том числе и от причинения ущерба третьим лицам. Стабилизировать доход при этом можно, выбирая в качестве арендаторов семью с детьми", – посоветовал Кулаков.

Ранее глава "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил, что спрос и предложение на российском рынке новостроек, несмотря на завершение льготной ипотеки, будут сбалансированы в ближайшие пару лет за счет стартовавших проектов и семейной ипотеки.