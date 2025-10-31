ЦБ РФ назвал условия для курса в 50 рублей за доллар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс рубля по отношению к доллару может составить 50:1 в случае потери контроля над инфляцией в США. Об этом в ходе посещения Балтийского федерального университета Калининграда (БФУ) заявил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов.

По его словам, такой курс предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару.

"В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский Центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер", – приводит слова Тремасова ТАСС.

Он подчеркнул, что возможен любой курс. Соотношение стоимости валют зависит от того, на каком уровне будет американская инфляция.

"У нас она (инфляция. – Прим. ред.) будет вблизи 4%", – добавил Тремасов, отметив плавное возвращение российской экономики на траекторию сбалансированного роста после перегрева в конце 2024 года.

Ранее Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,9848 рубля, что оказалось на 1 рубль 99 копеек ниже прошлого показателя.

Как указывал инвестиционный стратег Александр Бахтин, зимой стоимость американского доллара будет варьироваться в пределах 80–88 рублей. Рост курса рубля на 10% от текущих уровней этой зимой возможен. Такой сценарий реализуется, если ЦБ по каким-либо причинам будет вынужден вернуться к повышению ключевой ставки.