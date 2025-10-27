Курс доллара на 28 октября понижен до 78,98 рубля

Фото: depositphotos/yulan

Центральный банк России установил официальный курс доллара и евро на 28 октября. Ознакомиться с ним можно на сайте регулятора.

Доллар зафиксирован на уровне 78,9848 рубля, что на 1 рубль 99 копеек ниже прошлого показателя. Курс евро же составит 92,0233 рубля, его понизили на 2 рубля 6 копеек.

Курс юаня, в свою очередь, понижен на 24 копейки, до 11,0648 рубля.

Ранее ЦБ понизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Решение приняли на основе показателей, которые свидетельствуют о неизменном темпе роста цен. Сейчас они превышают отметку в 4%.

Согласно базовому сценарию, ключевая ставка в 2026 году должна составить 13–15% годовых. Дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

