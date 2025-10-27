Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 опустился ниже 2 500 пунктов, сообщается на сайте торговой площадки.

Значение на утренней сессии побило рекорд 20 декабря 2024 года. Согласно данным на 09:36 по московскому времени, индекс биржи снизился на 1,75%, достигнув 2 499,45 пункта.

Далее он замедлил снижение и через 10 минут находился на отметке 2 502,12 пункта (-1,64%).

С 4 июня этого года Мосбиржа запустила привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Они доступны только квалифицированным инвесторам. Торговый код – IBIT, котировки выставляются в долларах США за один лот, а расчеты проводятся в российских рублях.

