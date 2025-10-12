Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, сообщение появилось на сайте регулятора.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", – указано в сообщении.

Центробанк также добавил, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится. Кроме того, по результатам анализа будут предложены новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.

Онлайн-голосование за новые символы банкноты номиналом 500 рублей началось 1 октября и должно было продлиться до 14 октября. Купюра посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице, городу Пятигорску.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил среди участников голосования конкурс, в котором должны были разыграть десять iPhone 17. Для этого нужно было проголосовать за "Грозный-Сити" на сайте Центробанка через все доступные платформы.

