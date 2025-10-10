Кадыров разыграет iPhone среди участников голосования за символы на новой банкноте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил среди участников голосования за символы на новой 500-рублевой банкноте конкурс, где разыгрывают десять iPhone 17. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Столица Чеченской Республики уверенно движется в лидеры, стремительно набирая голоса за "Грозный-Сити". Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику", – сообщил Кадыров.

Для участия в конкурсе нужно проголосовать за "Грозный-Сити" на сайте Центробанка сразу со всех 4 платформ – соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", электронной почты и Госуслуг. Затем следует сделать скриншоты подтверждения голоса и опубликовать их на своей странице в соцсетях с хэштегом #ГолосуюЗаЧечню.

"Победитель будет определен рандомным способом среди тех участников, кто выполнит все условия. Стоп конкурса 11 октября в 12 часов 00 минут", – отметил глава республики.

Онлайн-голосование за новые символы банкноты номиналом 500 рублей началось 1 октября. Оно продлится до 12:00 14 октября. Купюра посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице, городу Пятигорску.

Участникам предлагается выбрать два символа – по одному для каждой стороны. Точные сроки, когда регулятор представит новую банкноту, определят позже, однако Центробанк намерен сделать это во втором полугодии 2026 года.

