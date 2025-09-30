ЦБ проведет голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей

Фото: 123RF/vfhnb12

Центробанк России проведет онлайн-голосование за обновленный дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Оно начнется в 10:00 1 октября на сайте регулятора и продлится две недели, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Как и в прошлый раз, голосование пройдет при поддержке Национального центра "Россия", – цитирует ее ТАСС.

Голосование завершится в 12:00 14 октября, а итоги подведут сразу.

Как уточнила Набиуллина, в качестве дизайна эксперты отобрали шесть символов Пятигорска для лицевой стороны банкноты и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – для оборотной.

По словам зампредседателя ЦБ Сергея Белова, точные сроки, когда регулятор представит новую банкноту, определят позже, однако Центробанк намерен сделать это во втором полугодии 2026 года.

Ранее Белов сообщал, что купюра будет выполнена в сиренево-фиолетовых тонах. Регулятор придерживается цветовой палитры, характерной для банкнот образца 1997 года, чтобы граждане могли легко распознавать номиналы.

Еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей для дизайна банкноты.

