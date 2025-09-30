ЦБ одобрил дизайн обновленной банкноты в 1 000 рублей

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Совет директоров Центробанка России одобрил дизайн обновленной банкноты номиналом в 1 000 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

"Сейчас художники Банка России, Гознака работают над эскизным проектом", – отметила она.

Как подчеркнула глава Банка, в настоящее время проводится подготовка презентации купюры. Также при разработке дизайна были учтены предложения и предпочтения россиян по результатам онлайн-голосования, добавила Набиуллина.

Планируется, что обновленная банкнота выйдет в конце года.

Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1 000 рублей проводилось в конце прошлого года. Гражданам предлагалось выбрать один символ из 25 представленных. В опросе победил современный российский скоростной теплоход на подводных крыльях "Метеор".

Вместе с тем в этом году ЦБ проведет онлайн-голосование за обновленный дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Оно пройдет с 1 по 14 октября. В качестве дизайна эксперты отобрали шесть символов Пятигорска для лицевой стороны банкноты и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – для оборотной.

