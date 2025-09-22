Акция "Монетная неделя" стартовала в России

Фото: depositphotos/nvl-3

Россияне могут обменять монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет в рамках стартовавшей акции "Монетная неделя". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Центробанк России.

Отмечается, что к акции присоединились 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи отделений банков в 3 тысячах населенных пунктах. Граждане смогут принести туда монеты в период с 22 сентября по 4 октября.

По информации ЦБ, в рамках прошлой "Монетной недели", которая состоялась в апреле, в оборот вернули более 51 миллиона монет на общую сумму 242 миллиона рублей.

Ранее Центробанк выпустил серебряную монету в честь 150-летия тенниса в России. Она выполнена в форме круга диаметром 39 миллиметров, номиналом 3 рубля.

На оборотной стороне можно будет увидеть рельефное изображение скрещенных теннисных ракеток и золотого объемного мяча, расположенного на фоне сетки.

