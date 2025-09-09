Экономист Свириденко: отток денег со вкладов россиян вряд ли произойдет

Фото: 123RF/Elnur

Снижение ставок по вкладам в России вряд ли приведет к оттоку денег с них. Об этом заявил в эфире радио КП экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Эксперт назвал ненормальной ситуацию, при которой клиенты банков получают большие доходы от вкладов за тех, кто платит большие проценты по кредитам. По его словам, "о них тоже надо подумать".

"И второе – если снижается ставка, она все равно еще достаточно высокая по вкладам, которую предлагают многие (банки. – Прим. ред.). Даже под 16–17% с удовольствием (россияне. – Прим. ред.) бы положили свои деньги", – добавил Свириденко.

Он отметил, что финансовые организации старались обеспечивать долгосрочные вклады минимум на 2–3 года. И если отток средств произойдет, то он будет небольшим, уверен специалист.

"Куда они их потратят? Машины, квартиры будут покупать? Я думаю, вряд ли", – выразил мнение Свириденко, добавив, что средства могут перетечь на рынок акций.

Ранее сообщалось, что семь крупных банков из топ-20 снизили ставки по вкладам за первую неделю сентября в преддверии очередного заседания Центробанка России. Сильнее всего снизились ставки по вкладам на 1,5 года – минус 0,41 процентного пункта. Из-за этого средняя ставка опустилась до 10,62%.

