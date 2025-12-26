Форма поиска по сайту

26 декабря, 14:11

Транспорт
Мантуров: оставленные иностранцами автозаводы запустят до лета 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все оставленные иностранными компаниями автозаводы в России планируют запустить до лета 2026 года. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

При этом 80% площадок уже запустили свои линейки.

"То есть у всех есть свои бенефициары, российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Мантурова, российские власти рассчитывают на постепенное наращивание объемов производства и продаж автомобилей в следующем году. Речь идет о сохранении мер государственной поддержки, а также запуске тех площадок, которые адаптировались после ухода иностранных брендов.

При этом продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам 2025 года снизятся на 19% (до около 1,45 миллиона единиц), в том числе рынок легковых автомобилей – на 16% (до 1,27 миллиона).

"Что касается производства, то мы произвели <…> предварительно, по такой оперативной статистике, мы уже понимаем – это будет около 750 тысяч автомобилей", – заключил Мантуров.

Ранее в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Теперь базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов со специальным инвестиционным контрактом (СПИК) в 2026 году.

Хабы по продаже подержанных автомобилей появятся в Москве и других крупных городах России

