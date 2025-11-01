27% планирующих купить машину россиян выбрали отечественное авто

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Каждый пятый россиянин планирует купить автомобиль в ближайшие полгода, а 27% из них скорее приобретут авто отечественных марок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование одной из интернет-площадок по продаже вещей.

При этом 26% и 22% респондентов отдают предпочтение японским и китайским моделям машин соответственно. На остальные 25% приходятся европейские, корейские и американские фирмы.

В это же время с начала текущего года спрос на новые автомобили, собранные в России, вырос на 6,7%. Опрошенные россияне считают, что наибольшее влияние на их выбор оказывают цена машины, стоимость обслуживания и запчастей, а также дизайн и комфорт авто.

При этом для 64% респондентов наличие дисконта при покупке может стать главной мотивацией. Кроме того, рост популярности отечественного автопрома среди россиян совпадает с увеличением его доли на рынке, уверены авторы исследования.

В частности, в начале сентября 2025 года доля российских машин выросла на 2,4% по сравнению с августом, достигнув 30,1%. В первой половине октября этот показатель вырос еще на 2,6%.

Ранее кабмин утвердил Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы, в котором заявлялось о развитии онлайн-продажи автомобилей. В частности, к октябрю 2026 года ведомства должны подготовить свои предложения об обеспечении равного доступа дилеров и независимых автосервисов к необходимой для ремонта и обслуживания машин информации.

К этому же сроку Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзор доложат в кабмин о проработке мер, направленных на недискриминационный доступ потребителей к автомобилям.

