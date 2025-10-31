Инвестстратег Бахтин: зимой стоимость доллара составит около 80 рублей

Фото: depositphotos/yulan

Зимой стоимость американского доллара будет варьироваться в пределах 80–88 рублей. Об этом "Газете.ру" рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин.

"Рост курса рубля на 10% от текущих уровней этой зимой возможен, но скорее гипотетически. Например, такой сценарий реализуется, если ЦБ по каким-либо причинам вынужден будет вернуться к повышению ключевой ставки", – предположил эксперт.

В качестве другой возможной причины укрепления рубля он назвал резкое изменение торгового баланса. Такой сценарий может произойти при неожиданном росте экспортной выручки или сокращении потока импорта в страну, например, из-за вторичных санкций против торговых партнеров России.

"Оба события оцениваются нами как маловероятные. Базово ждем доллар зимой в пределах 80–88 рублей", – подчеркнул Бахтин.

В последние несколько дней американская валюта претерпела несколько изменений на фоне понижения Центробанком ключевой ставки до 16,5%. В частности, 24 октября внебиржевой курс доллара опускался чуть ниже 80 рублей.

В свою очередь, 28-го числа Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,9848 рубля, что оказалось на 1 рубль 99 копеек ниже прошлого показателя.