Трамп заявил, что не собирается увольнять главу ФРС Пауэлла

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, однако вновь призвал его снизить ключевую ставку. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

"Я не собираюсь его увольнять. Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снижения ключевой ставки", – цитирует Трампа РИА Новости.

По мнению республиканца, сейчас в США идеальное время для снижения ключевой ставки.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп призвал Пауэлла снизить ключевую ставку и покинуть свой пост. Президент США считает, что глава ФРС "уже давно" должен был снизить ключевую ставку, так как стоимость нефти и продуктов уменьшается. Также Трамп привел в пример Европейский центральный банк, отметив, что те могут снизить процентную ставку уже в седьмой раз.

В свою очередь, Пауэлл заявлял, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией президента, оказался значительно выше, чем ожидалось. В результате это может спровоцировать рост инфляции и замедление роста экономики.