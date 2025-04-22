Рейтинг одобрения Трампа в США упал до рекордных 42%

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Поддержка президента США Дональда Трампа со стороны амерканцев упала до 42% – самый низкий показатель с момента возвращения республиканца в Белый дом. Результаты опроса службы Ipsos опубликовало агентство Reuters.

Около 42% респондентов одобряют действия Трампа в качестве президента, больше половины – 53% – не поддерживают его политику. После вступления в должность президента рейтинг одобрения Трампа составлял 47%, во второй половине марта он упал до 45%.

Эксперты связывают снижение его популярности в том числе с преследованием действующей администрации США слишком либеральных университетов. Кроме того, 59% участников опроса считают, что Штаты начали терять свой авторитет на международной арене.

Примерно три четверти респондентов заявили, что не желали бы видеть третьего срока Трампа. Опрос проходил с 16 по 21 апреля, в нем участвовали более 4,3 тысячи американцев.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают рекордные суммы благодаря введенным пошлинам. По словам американского лидера, в США снижаются цены на почти все товары, включая бензин и продовольствие, а инфляция в стране падает. На фоне этого Трамп сказал, что его "обещания сдержаны".

Вместе с тем в ближайшее время Международный валютный фонд (МВФ) может понизить прогноз роста мировой экономики из-за торговых пошлин Трампа. По мнению экспертов, мировая экономика вскоре испытает на себе первые ударные волны, спровоцированные новой тарифной политикой США.