WP: Маск хочет покинуть работу в правительстве США, так как устал от нападок левых

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Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск хочет оставить работу в американском правительстве, так как устал от "нападок левых сил", сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

Статус Маска как особого правительственного сотрудника якобы истекает в мае 2025 года, но неизвестно, будут ли продлевать этот срок дальше. При этом сам предприниматель не переживает за работу DOGE. По версии журналистов, члены его команды уже закрепились "во многих федеральных агентствах".

Анонимный источник в Белом доме в беседе со СМИ заявил, что департамент добился исторических результатов, которые "говорят сами за себя".

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился отменить брифинг Пентагона с участием американского предпринимателя. Журналисты отмечали, что американский лидер все еще "любит Маска", но для всего есть "красные линии". По данным СМИ, на брифинге главе DOGE могли раскрыть секретные планы Вашингтона на случай конфликта с КНР, где Маск ведет свой бизнес.

